Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зупинка надання розвідданих вплинула на фронт

Західні та українські посадовці зазначили, що призупинення обміну розвідданими з боку США створює наслідки на полі бою. Так, 8 березня видання Time повідомило, що 5 високопоставлених західних і українських чиновників і військових офіцерів заявили, що призупинення американської розвідки в Україні допомогло російським військам просунутися на полі бою.

Крім того, українські захисники не можуть використовувати "деякі зі своїх найкращих систем озброєння" через зупинку обміну розвідданими.

Найбільше призупинення надання розвідданих від США вплинуло на ведення операції ЗСУ у Курській області. Ба більше, українські захисники втратили здатність виявляти російські літаки, які наближаються до України, що ставить під загрозу здатність попереджати цивільне населення і військовослужбовців про майбутні російські удари.

Призупинення військової допомоги також має свої наслідки. Західні ЗМІ пишуть, що американські артилерійські снаряди можуть закінчитися вже до травня – червня 2025 року, запаси ракет до ППО Patriot – "за кілька тижнів".

Аналітики ISW наголосили, що не можуть самостійно перевірити заяви про наслідки призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною на місцях.

Проте, за оцінками ISW, повне припинення обміну розвідувальною інформацією з США зашкодить здатності України використовувати удари великої дальності для ефективності на полі бою і захисту від російських наступальних операцій, а також дозволить російським військам інтенсифікувати свої безпілотні та ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб і на розвиток оборонно-промислової бази України,

– мовиться у звіті.

Раніше у ЗМІ повідомили, що США продовжують ділитися з Україною розвідданими, що допомагають захистити себе від російських атак, але не надають інформації для атак на Росію.