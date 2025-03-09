Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Как остановка предоставления разведданных повлияла на фронт

Западные и украинские чиновники отметили, что приостановление обмена разведданными со стороны США создает последствия на поле боя. Так, 8 марта издание Time сообщило, что 5 высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных офицеров заявили, что приостановление американской разведки в Украине помогло российским войскам продвинуться на поле боя.

Кроме того, украинские защитники не могут использовать "некоторые из своих лучших систем вооружения" из-за остановки обмена разведданными.

Больше всего приостановление предоставления разведданных от США повлияло на ведение операции ВСУ в Курской области. Более того, украинские защитники потеряли способность обнаруживать российские самолеты, приближающиеся к Украине, что ставит под угрозу способность предупреждать гражданское население и военнослужащих о предстоящих российских ударах.

Приостановление военной помощи также имеет свои последствия. Западные СМИ пишут, что американские артиллерийские снаряды могут закончиться уже к маю – июня 2025 года, запасы ракет к ПВО Patriot – "за несколько недель".

Аналитики ISW отметили, что не могут самостоятельно проверить заявления о последствиях приостановления обмена разведывательной информацией между США и Украиной на местах.

Однако, по оценкам ISW, полное прекращение обмена разведывательной информацией с США повредит способности Украины использовать удары большой дальности для эффективности на поле боя и защиты от российских наступательных операций, а также позволит российским войскам интенсифицировать свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских гражданских лиц и на развитие оборонно-промышленной базы Украины,

– говорится в отчете.

Ранее в СМИ сообщили, что США продолжают делиться с Украиной разведданными, которые помогают защитить себя от российских атак, но не предоставляют информации для атак на Россию.