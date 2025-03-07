Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Эту информацию изданию предоставили два американских чиновника из сферы обороны.

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Какую развединформацию не предоставляют США для Украины

Собеседники рассказали журналистам, что США "свернули" обмен любыми разведданными, которые украинские силы могли бы использовать для атак на российские войска.

По данным источников, Соединенные Штаты не хотят, чтобы их воспринимали как активную часть в помощи Украине в нанесении ударов по территории России. Поэтому поставки военной помощи были приостановлены в начале этой недели, заявили чиновники.

Но США также не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя от российских атак.

В частности, спутниковый интернет-сервис Илона Маска Starlink, главная спутниковая система, на которую украинцы полагаются для общения на поле боя, по данным чиновников, до сих пор активен.

К слову, 5 марта директор ЦРУ Джона Рэтклифф сообщил, что США приостановили предоставление разведывательных данных в Украину. В то же время американский чиновник отметил, что пауза – временная.

По данным американских СМИ, решение приостановить обмен разведданными принял лично президент США Дональд Трамп.