Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Цю інформацію виданню надали два американські посадовці зі сфери оборони.

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Яку розвідінформацію не надають США для України

Співрозмовники розповіли журналістам, що США "згорнули" обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для атак на російські війська.

За даними джерел, Сполучені Штати не хочуть, щоб їх сприймали як активну частину у допомозі Україні в завданні ударів по території Росії. Тому постачання військової допомоги були призупинені на початку цього тижня, заявили чиновники.

Але США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе від російських атак.

Зокрема, супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска Starlink, головна супутникова система, на яку українці покладаються для спілкування на полі бою, за даними чиновників, досі активний.

До слова, 5 березня директор ЦРУ Джона Реткліфф повідомив, що США призупинили надання розвідувальних даних в Україну. Водночас американський посадовець наголосив, що пауза – тимчасова.

За даними американських ЗМІ, рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто президент США Дональд Трамп.