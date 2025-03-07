Американський політолог Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що європейцям не варто сподіватися на підтримку США, якщо буде загроза з боку Росії. Він вважає, що є лише 2 країни, які можуть протистояти російській агресії.
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Потужна армія – гарант безпеки
На думку Раміза Юнуса, гарантії безпеки Європи, зокрема й України, не можуть існувати без участі Туреччини.
Турецька армія є найсильнішою на території Європи. Вона могутніша ніж французька чи британська. Військо Туреччини за чисельністю є другим у НАТО після США. А другою армією Європи після турецької є українська,
– сказав він.
Турецька та українська армії – боєздатні. Вони мають військовий досвід.
Гарантії безпеки для Європи залежить від кількох факторів. Мовиться про "ядерну парасольку", яку може забезпечити Франція й Велика Британія та військово-промисловий комплекс, який добре розвинений у Туреччині, Україні та деяких європейських країнах.
Без України та Туреччини ніхто не може гарантувати Європі безпеку, адже гарантії безпеки це армія, яка буде воювати,
– наголосив політолог.
Він зауважив, що у протистоянні із Росією дуже важливо мати реальний бойовий досвід, якого бракує країнам-членам НАТО.
До слова, Туреччина заявила про готовність розглянути відправлення своїх військових до України в рамках миротворчої місії після досягнення угоди з Росією. За словами експерта з українсько-арабських відносин Мохаммада Фараджаллаха, це викликає серйозне занепокоєння у Владіміра Путіна, адже присутність іноземних військ унеможливить порушення домовленостей.