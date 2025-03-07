ВІн нагадав, що українці довели свою витримку, коли в них ніхто не вірив. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Кошта нагадав про витримку українців

Кошта підкреслив, що з 24 лютого 2022 року українська армія продовжує чинити опір, незважаючи на прогнози про її швидке виснаження. Він нагадав, що багато хто сумнівався, що Україна зможе тримати оборону більше трьох днів.

Перш за все, найкращою гарантією безпеки є самі українці. З 24 лютого 2022 року українська армія чинить опір. Багато людей тоді вважали, що не можна витримати більше трьох днів, потім більше трьох тижнів. Зараз вони пручаються понад три роки. І ми за Україну з першого дня. І будемо продовжувати це робити і після війни,

– наголосив він.

Президент Європейської ради зазначив, що ЄС вивчатиме можливості надання гарантій безпеки для України в межах чинних договорів. Він підкреслив, що стабільність України має значення не лише для Європи, а й для всього світу.

"Тому що ця війна не тільки про Україну. Йдеться про повагу до міжнародного права, про повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, повагу суверенітету, територіальної цілісності, безпечних кордонів. І це фундаментальні цінності, закріплені в Статуті ООН. Це глобальна проблема", – заявив Кошта.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала його слова, зазначивши, що саме українська армія є найкращою гарантією безпеки країни.