Про це 24 Каналу розповів азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде, зауваживши, що Україна дійсно потребує гарантій безпеки. Необхідно зробити усе можливе, аби Росія знову не напала.

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Які гарантії безпеки можна отримати від Європи

Як наголосив Рустамзаде, Дональд Трамп вже використав фактично останній важіль впливу на Україну. Це – припинення постачання зброї.

Паралельно у нього покращуються відносини з Росією. Якщо Сполучені Штати таки скасують санкції, то Путін зможе значно швидше доукомплектувати власну армію. Але Україна також не буде сидіти на місці.

Нашій державі варто було б працювати в напрямку тісної співпраці з Європою. За можливості було б чудово створити новий блок країн, метою якого є спільна оборона.

Це може бути Україна-Туреччина-ЄС. Чи європейський оборонний союз з певних держав Європи. Такий міцний кулак, проти якого Росія не піде конвенційною війною. Тоді вже буде інша проблема. Потрібно буде захистити свій інформаційний простір від гібридних атак. Бо Росія ніколи від вас не відстане,

– сказав Рустамзаде.

Нагадаємо, мирні переговори між США та Україною щодо завершення війни відбудуться досить скоро. ЗМІ назвали дату, коли можуть організувати таку зустріч та хто візьме у ній участь.