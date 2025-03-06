Примітно, що у документі взагалі не мовиться про просування ворога, а от успіхи ЗСУ зафіксовано. Основні висновки та карти ISW публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 6 березня

5 березня в Курській області росіяни не мали жодного підтвердженого просування. Не знайшов підтверджень ISW і заявам окупантів про успіхи в Харківській області, на Куп'янському, Лиманському напрямках та під Боровою.

ISW і заявам окупантів про успіхи в Харківській області, на Куп'янському, Лиманському напрямках та під Боровою. Наприклад, росіяни стверджували , що захопили село Новеньке поблизу кордону в Сумській області. І нібито відбили пункт пропуску "Нехотіївка" на схід від Козачої Лопані, поблизу кордону на північ від Харкова. Або про те, що російські війська розширили плацдарм на правому березі річки Жеребець в Іванівці.

, що захопили село Новеньке поблизу кордону в Сумській області. І нібито відбили пункт пропуску "Нехотіївка" на схід від Козачої Лопані, поблизу кордону на північ від Харкова. Або про те, що російські війська розширили плацдарм на правому березі річки Жеребець в Іванівці. 5 березня російські війська вели наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просувалися. Так само без успіхів атакували біля Часового Яру та на південь від міста біля Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

Бойові дії в Україні та Росії за 5 березня / Карти ISW

Українські війська просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри ще від 3 березня показують, що ЗСУ пройшли вулицею Променева на південному заході міста.

в Торецьку. Геолокаційні кадри ще від 3 березня показують, що ЗСУ пройшли вулицею Променева на південному заході міста. На Покровському напрямку українці також мали успіхи . Геолокаційні кадри від 5 березня показують, як російські війська завдають ударів по українській техніці у східному Шевченку на південь від Покровська, тобто українські сили нещодавно просунулися в цьому районі.

. Геолокаційні кадри від 5 березня показують, як російські війська завдають ударів по українській техніці у східному Шевченку на південь від Покровська, тобто українські сили нещодавно просунулися в цьому районі. На Курахівському напрямку та за Великою Новосілкою росіяни атакували, але не просувалися. Хоча вони стверджували, що захопили Привільне, доказів цьому нема.

Привільне, доказів цьому нема. У західній Запорізькій області окупанти не зробили жодного підтвердженого просування, хоча атакували на північ від Роботиного. На Дніпровському напрямку в Херсонській області росіяни продовжили атаки, але без успіхів.

Підсумовуючи, Інститут вивчення війни вказав, що українські війська просунулися у Торецьку і під Покровськом. Доведених успіхів росіян не було.