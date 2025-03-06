Об этом 24 Каналу рассказал Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, отметив, что Украина действительно нуждается гарантий безопасности. Необходимо сделать все возможное, чтобы Россия снова не напала.

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Какие гарантии безопасности можно получить от Европы

Как отметил Рустамзаде, Дональд Трамп уже использовал фактически последний рычаг влияния на Украину. Это – прекращение поставок оружия.

Параллельно у него улучшаются отношения с Россией. Если Соединенные Штаты таки отменят санкции, то Путин сможет значительно быстрее доукомплектовать собственную армию. Но Украина также не будет сидеть на месте. Нужно искать гарантии безопасности.

Нашему государству следовало бы работать в направлении тесного сотрудничества с Европой. По возможности было бы отлично создать новый блок стран, целью которого является совместная оборона.

Это может быть Украина-Турция-ЕС. Или европейский оборонный союз из определенных государств Европы. Такой крепкий кулак, против которого Россия не пойдет конвенционной войной. Тогда уже будет другая проблема. Нужно будет защитить свое информационное пространство от гибридных атак. Потому что Россия никогда от вас не отстанет,

– сказал Рустамзаде.

Напомним, мирные переговоры между США и Украиной по завершению войны состоятся довольно скоро. СМИ назвали дату, когда могут организовать такую встречу и кто примет в ней участие.