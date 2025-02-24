Зеленский также упомянул о двусторонних соглашениях по безопасности, которые Украина подписывает с партнерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на саммит "Поддерживай Украину" в эфире телемарафона.

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Что заявил Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина заслуживает надежные гарантии безопасности. Если же их не будет, то наша страна будет вынуждена "строить НАТО в Украине", то есть поддерживать собственную существенную военную мощь.

Гарантии безопасности – это ключ к миру, и чем надежнее они будут, тем дольше будет сохраняться мир,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что у Украины уже есть 28 двусторонних соглашений по безопасности с партнерами. На этой основе можно создать надежные гарантии мира в Европе, в частности ее воздушный щит.

Зеленский также отметил, что международная политика сейчас в состоянии турбулентности, и это опасно.