Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника міжнародного відділу компанії Maxar Андерса Ліндера для Financial Times.

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Як Україна може опосередковано отримувати фото від Maxar

Андерс Ліндер зазначив, що компанія відкрита для "обхідного шляху", щоб надавати високоякісні супутникові знімки для потреб України з космічних апаратів.

Будь-хто з наших комерційних клієнтів, які є партнерами та союзниками США, може використовувати дані, які вони купують у нас, так, як вони вважають за потрібне. Це містить обмін даними зі своїми союзниками, такими як Україна,

– каже керівник міжнародного відділу Maxar.

Варто зазначити, що 7 березня компанія Maxar обмежила безкоштовний доступ до своїх супутникових знімків, які використовували для відстеження пересування російських військ і документування воєнних злочинів окупантів. Тепер українські авторизовані користувачі зможуть лише придбати такі знімки.

До цього за рішенням Дональда Трампа американська сторона призупинила обмін розвідувальною інформацією з Україною. За останніми даними, мовиться про ту інформацію, яка була необхідна для наших військових щодо ворожих об'єктів, водночас розвіддані необхідні для нашого захисту США продовжує надавати.