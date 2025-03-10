В течение суток геолокационные кадры показали как успехи ВСУ, так и российской армии, в частности в Курской области. Выводы и карты Института изучения войны публикует 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 10 марта

Российские войска захватывают северную часть украинского выступления в Курской области . На геолокационных кадрах видно, что они захватили Новую Сорочину к северо-западу от Суджи, Малую Локню, Лебедевку и поля между этими населенными пунктами.

. На геолокационных кадрах видно, что они захватили Новую Сорочину к северо-западу от Суджи, Малую Локню, Лебедевку и поля между этими населенными пунктами. На Харьковском направлении под Волчанском россияне атаковали без продвижений. На Купянском, Лиманском и до Боровой – так же. Но они имели успехи на Северском направлении, в частности к северу от Верхнекаменского, что к востоку от Северска.

в частности к северу от Верхнекаменского, что к востоку от Северска. В городе Часов Яр продвижений не зафиксировано. Но в Торецке активность оккупантов привела к продвижениям на западе города, а ВСУ немного продвинулись в центре Торецка и отбили стадион "Авангард", что показали геолокационные кадры.

Боевые действия в Украине и России за 9 марта / Карты ISW

Украинские войска продвинулись и на Покровском направлении. Геолокационные кадры показывают, что это произошло вдоль улицы Полевой на юго-востоке Лысовки и к югу от этого населенного пункта.

Геолокационные кадры показывают, что это произошло вдоль улицы Полевой на юго-востоке Лысовки и к югу от этого населенного пункта. Российские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокация свидетельствует, что они подняли свои флаги в центре и на юго-западе Константинополя, что к западу от Курахово, то есть они захватили этот населенный пункт.

что к западу от Курахово, то есть они захватили этот населенный пункт. На направлении Великой Новоселки продвижений оккупантов не было, на Гуляйпольском направлении так же, как и на Херсонском направлении. Но на западе Запорожской области российские войска продвинулись на северо-запад от Роботино.

Подытоживая, Институт изучения войны (ISW) заметил, что украинские силы продвинулись под Торецком и Покровском, а российские – в Сумской и Курской областях, а также вблизи Северска, Торецка, Курахово и Роботино.