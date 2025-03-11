Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх, передает 24 Канал. Он также сообщил, есть ли в населенном пункте Новенькое гражданские.

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Какова ситуация в регионе

Украинские военные оперативно уничтожают российские одиночные штурмовые и диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть с территории Курской области.

Сейчас в Сумской области ни в одном населенном пункте подразделений российских войск нет,

– отметил Артюх.

Кроме того, чиновник добавил, что в селе Новеньком Юнаковской общины гражданского населения нет.

К слову, вчера, 10 марта, аналитик проекта DeepState Руслан Микула рассказал, что противник фактически пересек границу и пытается закрепиться в селе Новеньком для дальнейших штурмовых действий в направлении Басовки и Локни, чтобы "перерезать" трассу возле Юнаковки.

По словам руководителя группы беспилотных систем 104-й бригады ТрО Антона Сербина, вражеские ДРГ продолжают проникать на украинскую территорию, а регулярные обстрелы, атаки "Шахедами" и FPV-дронами не прекращаются.