Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир "Радио Свободы". Ситуацию прокомментировали руководитель группы беспилотных систем 104-й бригады ТрО Антон Сербин и аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

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Что происходит на границе

По словам Микулы, российские военные фактически пересекли государственную границу и имеют стационарные позиции.

Несмотря на заявления, что там просто ДРГ ходят, к сожалению, это не так. В дальнейшем противник будет сосредотачивать свои силы на штурмовых действиях в направлении Басовки и Локни,

– объясняет аналитик.

В случае захвата этих населенных пунктов враг будет пытаться "перерезать" трассу возле Юнаковки. Однако украинские защитники держат оборону и не дают противнику расширить плацдарм, говорит Сербин.

По словам военного, ситуация на том участке Сумской области, где он находится, "ничем не отличается", а боевые действия "как продолжались, так и продолжаются".

Вражеские диверсионно-разведывательные группы продолжают проникать на нашу территорию, регулярные обстрелы, атаки дронами-камикадзе "Шахед" и FPV-дронами не прекращаются,

– рассказывает Сербин.

Россияне неоднократно пытались прорваться глубже в Сумскую область, выбить украинские подразделения и создать буферную зону.

К слову, накануне противник попытался использовать там газопроводную трубу Уренгой – Помары – Ужгород диаметром 1,4 метра, чтобы атаковать тыл ВСУ. В субботу, 8 марта, оккупанты надеялись "повторить блицкриг, как в Авдеевке", однако неудачно. Выход из трубы был завален – защитники ликвидировали около 80 россиян.