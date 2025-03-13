Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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На Сумщині проводять евакуацію

Рішення щодо проведення евакуації прокоментував начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Сьогодні була проведена Рада оборони області, де питання безпекової ситуації було ключовим. Заслуховувалась оцінка обстановки з боку всіх військових структур та сил безпеки,

– сказав він.

За оперативними даними українських військових, ситуація на кордоні залишається напруженою, але контрольованою.

Очільник ОВА підкреслив, що підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області. Він також закликав жителів Сумщини не довіряти ворожим ІПСО, а користуватись лише офіційними джерелами інформації.

Водночас Володимир Артюх підкреслив, що в прикордонних районах підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження – КАБів та FPV-дронів. За його словами, від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити тільки провівши евакуацію жителів прикордоння.

Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей,

– повідомили в Сумській ОВА.

Володимир Артюх закликав жителів прикордонних громад із розумінням поставитися до процесу евакуації й не наражати на небезпеку себе й своїх рідних.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворожі сили хочуть перенести бойові дії з Курської області на територію Сумщини та Харківщини. Для цього противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій.