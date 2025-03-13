Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

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Сирський розповів про наміри ворога

Ворожі сили хочуть перенести бойові дії з Курської області на територію Сумщини та Харківщини.

Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області Росії та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей,

– ідеться в повідомленні.

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Зазначимо, що Сирський додав, що агресор, намагаючись будь-що досягти політичних цілей, уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат.

Так, з початку Курської операції загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тисячі осіб.

"Із них: безповоротні – більш як 22,2 тисячі, санітарні – 31,8 тисячі, полонені – 942 особи", – повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Крім цього, уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, 5 РСЗВ, два засоби ППО, один літак, 2 гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів.