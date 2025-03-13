Йдеться про демонстрацію військового успіху і сили на тлі американсько-української пропозиції про тимчасове припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Що відомо про візит диктатора

Путін зрештою визнав, що російські війська ще не повністю витіснили українські сили з Курської області, і наказав підлеглим захопити всю її територію "в найкоротші терміни".

В Інституті вивчення війни звертають увагу на одязі диктатора – те, що президент був у військовій формі, є помітним кроком, оскільки під час своїх візитів на фронт у квітні 2023 року він носив костюм.

Цікаво, що приїзд на Курщину – це лише другий раз, коли Путін відвідав свої збройні сили на передовій з початку повномасштабного вторгнення. Раніше він побував у російському штабі угруповання військ "Дніпро" в окупованій Херсонській області та в штабі "Схід" росгвардії в окупованій Луганській області.

Путін, ймовірно, намагається представити себе як залученого лідера воєнного часу і включити себе до числа російських військово-політичних діячів, відповідальних за нещодавні російські просування в Курській області,

– пишуть аналітики ISW.

Окрім того, вони наголошують на намаганнях Путіна зобразити себе сильним та ефективним військовим командиром напередодні американо-російських перемовин, зокрема зустрічі зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня. Під час неї делегації, ймовірно, обговорять американо-українську пропозицію про тимчасове припинення вогню.