Таку інформацію журналістам надала прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про візит Віткоффа до Москви

За словами Лівітт, американська команда активно працює над тим, щоб Росія погодилася укласти 30-денне перемир'я.

Віткофф прямує до Москви цього тижня, щоб переконати Росію укласти цю угоду. Ми сподіваємося, що вони погодяться,

– каже прессекретарка Білого дому.

Варто зауважити, що переговори з російським колегою вже провів і радник з нацбезпеки США Майк Волц. Водночас, як повідомляє CNN, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що американська сторона планує контакти з Росією вже найближчими днями.

За його словами, вони будуть відбуватися як очно, так і телефоном. Американські представники перебуватимуть в Москві кілька днів.