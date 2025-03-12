Такий сценарій вже мав місце під час АТО та ООС, тому надзвичайно важливо створити ефективний механізм контролю за дотриманням припинення вогню. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Як США можуть натиснути на Росію у разі відмови від перемир'я

Трамп бачить погодження на припинення вогню як прямий знак готовності до миру. Україна намагалася пояснити, що Росія не дотрималась цього під час АТО та ООС, тому може знову порушити режим тиші, але навряд чи є сенс наводити аргументи. Тому Київ погодився на перемир'я, щоб продемонструвати свою позицію.

Я скептично ставлюсь до можливості реалізації цього в найближчій перспективі з кількох причин,

– зазначив політолог.

Росія формально може на це погодитися у разі завершення Курської операції. Поки Збройні Сили України на Курщині, Путін не піде на припинення вогню. Та навіть якщо після цього диктатор дасть згоду, Несвітайлов впевнений, що Москва порушуватиме умови.

У менших масштабах, під час АТО та ООС, Україна дотримувалися перемир'я, а росіяни – ні. Це все фіксувалося, але не призводило до жодних результатів. Важливо зрозуміти механізм контролю за дотриманням припинення вогню, враховуючи всю довжину лінії фронту та можливі наслідки для Росії, якщо вони не будуть його дотримуватись.

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У США є інструменти впливу на Україну, які можуть мати миттєвий ефект. Наприклад, припинення постачання допомоги, блокування розвідданих чи заборона реекспорту американської зброї.

Водночас низка санкцій проти Росії, які США ще не ввели, можуть подіяти, але, ймовірно, в середньостроковій перспективі. Тому поки що більше питань, ніж конкретних відповідей.

Проте Україна формально перебуває в виграшній позиції,

– наголосив Максим Несвітайлов.

Якщо Росія відмовиться від режиму припинення вогню, Україна зможе до цього апелювати і спробувати змотивувати США або Європу до посилення підтримки.