Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час брифінгу.

До теми Війська виконують завдання, зберігаємо максимум життів, – Зеленський про ситуацію на Курщині

Що сказав Зеленський про 30 днів перемир'я з росіянами

Український лідер зазначив, що під час перемовин у Джидді українська делегація мала контакт з ним, а американська з Трампом. Зокрема, було порушено питання, чи готова українська сторона йти на кроки щодо тиші по всій території. На це Україна висловила готовність.

Я підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили. Але ми й гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, також не будемо,

– заявив президент.

Глава держави запевнив, що налаштований дуже серйозно щодо питання перемир'я, і для нього важливо закінчити війну, яку розпочала проти нашої держави Росія.

"Я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити Росію до закінчення війни. Тому моя реакція була – ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі який нам запропонувала американська сторона", – резюмував Зеленський.