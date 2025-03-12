Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Що з російської пропаганди вдалося зруйнувати переговорам

Коваленко пояснив, що весь російський пропагандистський наратив на Захід побудований зараз навколо тези "Україна не хоче миру".

Однак 11 березня переговорами в Джидді вдалося остаточно зламати росіянам цю концепцію, в яку вони вже вбухали і гроші, і пропагандистські сили.

Бо тепер, якщо вони тягнути будуть час чи не погодяться на припинення вогню, для всіх остаточно стане аксіомою, що винятково Росія була, є і лишається головним злочинцем,

– пояснив керівник ЦПД.

Як реагують російські "військкори" на пропозицію про припинення вогню

Цікаво, що після того, як Україна та США домовилися про можливість 30-денного припинення вогню за умови, що Москва теж на це погодиться, у Росії здійнявся шалений галас серед пропагандистських "військкорів". Вони сприйняли цю пропозицію як "зраду" та яскраво демонструють небажання завершувати війну проти України.

Зокрема, всі вони як один стверджують, що "не погодяться на перемир'я" і це нібито "очевидно".

Так, Юрій Подоляка заявив, що пропозиція про перемир'я, це "фактично Мінськ-3," який "дасть ЗСУ можливість зібратися з силами та переозброїтися, після чого війна буде продовжена в набагато гірших умовах".

Пропагандист Алєксандр Коц взагалі агресивно відреагував на цю пропозицію, сказавши, щоб "засунули свої мирні ініціативи в одне місце". А "військкор" Владіслав Євтушенко цинічно заявив, що "правильним було б прострелити старому друге вухо", мавши на увазі Дональда Трампа та замах, який стався на нього у липні 2024 року.

Тим часом у телеграм-каналі "Повернені на війні" сказали, що "дуже сумнівно, що російське керівництво погодиться на цю щедру пропозицію" про перемир'я.