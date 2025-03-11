Відомо, що Київ дав згоду на пропозицію американців щодо 30-денного повного припинення вогню. Низка світових лідерів прокоментували історичну зустрічу Джидді, передає 24 Канал.

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Що сказали у Європі

Прем'єр Британії Кір Стармер привітав Зеленського і Трампа з "чудовим проривом". Він заявив, що це важливий момент для завершення війни в Україні. Також політик наголосив, що союзники мають подвоїти зусилля, аби якомога швидше досягти міцного миру.

Як заявили і американська, і українська делегації, м'яч тепер на російській стороні. Тепер Росія повинна погодитися на припинення вогню і припинення бойових дій

— цитує прем'єра Британії The Telegraph.

Президент Франції Еммануель Макрон теж привітав сторони із досягнутим прогресом. "Тепер м'яч явно на боці Росії", – написав він.

До слова, Макрон 11 березня провів зустріч з начальниками штабів близько тридцяти країн у Парижі. Політик розпочати розробку "плану гарантій безпеки" для України в разі укладення "мирної угоди" з Росією. Зазначається, що воєначальники дотримуються думки, що гарантії безпеки "не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала результати переговорів у Джидді "позитивним розвитком подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України".

Вона наголосила, що ЄС "готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах".