Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Что из российской пропаганды удалось разрушить переговорам

Коваленко объяснил, что весь российский пропагандистский нарратив на Запад построен сейчас вокруг тезиса "Украина не хочет мира".

Однако 11 марта переговорами в Джидде удалось окончательно сломать россиянам эту концепцию, в которую они уже вбухали и деньги, и пропагандистские силы.

Потому что теперь, если они тянуть будут время или не согласятся на прекращение огня, для всех окончательно станет аксиомой, что исключительно Россия была, есть и остается главным преступником,

– пояснил руководитель ЦПД.

Как реагируют российские "военные" на предложение о прекращении огня

Интересно, что после того, как Украина и США договорились о возможности 30-дневного прекращения огня при условии, что Москва тоже на это согласится, в России поднялся бешеный шум среди пропагандистских "военкоров". Они восприняли это предложение как "измену" и ярко демонстрируют нежелание завершать войну против Украины.

В частности, все они как один утверждают, что "не согласятся на перемирие" и это якобы "очевидно".

Так, Юрий Подоляка заявил, что предложение о перемирии, это "фактически Минск-3," который "даст ВСУ возможность собраться с силами и перевооружиться, после чего война будет продолжена в гораздо худших условиях".

Пропагандист Александр Коц вообще агрессивно отреагировал на это предложение, сказав, чтобы "засунули свои мирные инициативы в одно место". А "военкор" Владислав Евтушенко цинично заявил, что "правильным было бы прострелить старику второе ухо", имея в виду Дональда Трампа и покушение, которое произошло на него в июле 2024 года.

Между тем в телеграм-канале "Возвращенные на войне" сказали, что "очень сомнительно, что российское руководство согласится на это щедрое предложение" о перемирии.