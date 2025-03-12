Про це він заявив під час брифінгу за підсумками переговорів делегацій України та США у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Нова риторика США: російський опозиціонер назвав найпозитивніший підсумок перемовин у Джидді

Який зараз пріоритет

У Володимира Зеленського запитали, чи готовий він скасувати воєнний стан під час перемир'я і провести вибори. У відповідь український президент відповів, що сьогодні всім треба зосередитися на перших кроках, аби було запроваджено режим тиші.

Чи готові ми до припинення вогню, чи до тиші? Ми конкретно це зробили, і сказали "так". А питання: чи буде готова на це російська сторона? Друге: чи готові наші партнери до моніторингу технічного,

– пояснив глава держави.

За його словами, це дуже важливий аспект. Також президент України нагадав про негативний досвід попередніх домовленостей з Росією. Крім вищезгаданого, на думку Володимира Зеленського, нам потрібна технічна допомога, аби відслідковувати ситуацію.

"Я вважаю – тишу в небі й на морі зрозуміло, як моніторити для нас. Але, якщо це тиша скрізь, розуміючи, з ким ми маємо справу, і маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють у цьому. І про це говорили сторони", – додав він.

Президент зазначив, що після такого кроку можна буде вдатися до американської пропозиції щодо 30-денного терміну тишу, і аби підготувати повністю план щодо закінчення війни. Насамперед це стосується покрокового плану з гарантіями безпеки для України.

Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, в будь-якому випадку, поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори відбуватимуться згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде,

– резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року. Законопроєкти були внесені до Верховної Ради 14 січня, парламент проголосував уже наступного дня.