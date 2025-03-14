Изменения на нескольких участках фронта можно увидеть на картах. Основные выводы Института изучения войны также публикует 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 14 марта

Российские силы продолжают продвигаться от Суджи и окрестностей, хотя успехи меньше, чем ближе к границе в Курской области. Россияне также незначительно продвинулись на севере Сумской области, а именно – на северо-запад от Басовки .

и окрестностей, хотя успехи меньше, чем ближе к границе в Курской области. Россияне также незначительно продвинулись на севере Сумской области, а именно – на северо-запад от . Сейчас в России угрожают, что могут начать организованную наступательную операцию на севере Сумской области в ближайшие недели или месяцы, а также могут атаковать Черниговскую область.

на севере Сумской области в ближайшие недели или месяцы, а также могут атаковать Черниговскую область. На Харьковском направлении россияне не продвигались, атакуя вблизи Волчанска. На Купянском направлении подтвержденных продвижений не было, так же на Боровую.

атакуя вблизи Волчанска. На Купянском направлении подтвержденных продвижений не было, так же на Боровую. На Лиманском направлении оккупанты имели успехи. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись в южной Новолюбовке на северо-восток от Лимана.

Боевые действия в Украине и России за 13 марта / Карты ISW

На Северском направлении российские войска продвинулись к трассе Т-0513 Северск – Бахмут, расположенной на юго-востоке от Северска. Также они продвинулись к восточной Васюковки, что рядом с Сакко и Ванцетти.

расположенной на юго-востоке от Северска. Также они продвинулись к восточной Васюковки, что рядом с Сакко и Ванцетти. В районе Часового Яра продвижений не было, но были на Торецком направлении. Россияне продвинулись по улице Грушевского в северной части Торецка .

. Украинские войска продвинулись на Покровском направлении, в частности к южной окраине Шевченко к югу от Покровска. ВСУ отбили большую часть этого населенного пункта, однако ISW не может подтвердить его полное освобождение.

к югу от Покровска. ВСУ отбили большую часть этого населенного пункта, однако ISW не может подтвердить его полное освобождение. На Кураховском направлении не было продвижений, вокруг Великой Новоселки также, и так же на западе Запорожской области и в Херсонской области.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись под Покровском, а российские оккупационные войска – в Сумской области, также вблизи Лимана, Северска и в Торецке.