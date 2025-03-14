Изменения на нескольких участках фронта можно увидеть на картах. Основные выводы Института изучения войны также публикует 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 14 марта
- Российские силы продолжают продвигаться от Суджи и окрестностей, хотя успехи меньше, чем ближе к границе в Курской области. Россияне также незначительно продвинулись на севере Сумской области, а именно – на северо-запад от Басовки.
- Сейчас в России угрожают, что могут начать организованную наступательную операцию на севере Сумской области в ближайшие недели или месяцы, а также могут атаковать Черниговскую область.
- На Харьковском направлении россияне не продвигались, атакуя вблизи Волчанска. На Купянском направлении подтвержденных продвижений не было, так же на Боровую.
- На Лиманском направлении оккупанты имели успехи. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись в южной Новолюбовке на северо-восток от Лимана.
Боевые действия в Украине и России за 13 марта / Карты ISW
- На Северском направлении российские войска продвинулись к трассе Т-0513 Северск – Бахмут, расположенной на юго-востоке от Северска. Также они продвинулись к восточной Васюковки, что рядом с Сакко и Ванцетти.
- В районе Часового Яра продвижений не было, но были на Торецком направлении. Россияне продвинулись по улице Грушевского в северной части Торецка.
- Украинские войска продвинулись на Покровском направлении, в частности к южной окраине Шевченко к югу от Покровска. ВСУ отбили большую часть этого населенного пункта, однако ISW не может подтвердить его полное освобождение.
- На Кураховском направлении не было продвижений, вокруг Великой Новоселки также, и так же на западе Запорожской области и в Херсонской области.