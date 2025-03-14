Зміни на кількох ділянках фронту можна побачити на картах. Основні висновки Інституту вивчення війни також публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 14 березня
- Російські сили продовжують просуватися від Суджі та околиць, хоча успіхи менші, чим ближче до кордону в Курській області. Росіяни також незначно просунулися на півночі Сумської області, а саме – на північний захід від Басівки.
- Зараз у Росії погрожують, що можуть почати організовану наступальну операцію на півночі Сумської області в найближчі тижні чи місяці, а також можуть атакувати Чернігівську область.
- На Харківському напрямку росіяни не просувалися, атакуючи поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку підтверджених просувань не було, так само на Борову.
- На Лиманському напрямку окупанти мали успіхи. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися в південній Новолюбівці на північний схід від Лиману.
Бойові дії в Україні та Росії за 13 березня / Карти ISW
- На Сіверському напрямку російські війська просунулися до траси Т-0513 Сіверськ – Бахмут, розташованої на південному сході від Сіверська. Також вони просунулися до східної Васюківки, що поруч із Сакко і Ванцетті.
- В районі Часового Яру просувань не було, але були на Торецькому напрямку. Росіяни просунулися вулицею Грушевського в північній частині Торецька.
- Українські війська просунулися на Покровському напрямку, зокрема до південної околиці Шевченка на південь від Покровська. ЗСУ відбили більшу частину цього населеного пункту, однак ISW не може підтвердити його повне звільнення.
- На Курахівському напрямку не було просувань, навколо Великої Новосілки також, і так само на заході Запорізької області та в Херсонській області.