Основні бойові дії зосереджені в Курскій області. ISW не підтверджує інформацію про значне оточення українських військових. Хоча росіяни просунулися до міжнародного кордону в Курській області, ЗСУ все ще зберігають там деякі позиції. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на ISW.

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Огляд ситуації на фронті в Україні від 15 березня

Минулої доби російські війська продовжували наступ на півночі Сумської області . Невеликі десантні групи ворога намагалися здійснити наступ на північ Сумської області та просунутися в напрямку Новенького та Журавки, але українські війська тримають ситуацію вздовж міжнародного кордону в Чернігівській області під контролем.

. Невеликі десантні групи ворога намагалися здійснити наступ на північ Сумської області та просунутися в напрямку Новенького та Журавки, але українські війська тримають ситуацію вздовж міжнародного кордону в Чернігівській області під контролем. 13 і 14 березня російські війська наступали в районі Вовчанська на Харківщині .

. Також окупанти вели наступальні дії біля Красного Першого, Дорошівки та Голубівки та в районі Петропавлівки. Українські сили провели контратаки біля дороги Р-79 "Дворічна – Куп’янськ". Наступали росіяни і в напрямку Борової , але підтверджених наступів не зробили. Українські сили контратакують поблизу Богуславки.

, але підтверджених наступів не зробили. Українські сили контратакують поблизу Богуславки. Російська армія, ймовірно, просунулися на Лиманському напрямку поблизу Новолюбівки. Ворог вів там розвідку, але не зміг закріпитися. Окупанти діють біля Ямполівки та Торського.

поблизу Новолюбівки. Ворог вів там розвідку, але не зміг закріпитися. Окупанти діють біля Ямполівки та Торського. Геолокаційні кадри показували, що росіяни нещодавно просунулися у Васюківку, що неподалік Сіверська . Вони також наступали в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На цьому напрямку російські війська проводять штурми та використовують більше БпЛА, намагаючись обстрілювати Білогорівку.

13 і 14 березня російські війська проводили наземні атаки поблизу Часового Яру , але не просувалися.

Російські та українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку . Окупанти мають успіхи біля Озарянівки та, ймовірно, просунулися в лісі Торецька.

ISW приховала оцінку просування росіян поблизу шахти "Центральна" у Торецьку, адже доказів присутності там росіян не виявили. Натомість вороги здійснили наземні атаки біля Дачного, Кримського, Дружби та Сухої Балки. ЗСУ продовжують контратаки під Торецьком.

Бойові дії в Україні та Росії за 14 березня / Карти ISW

Росіяни нещодавно просунулися в Звіровому біля Покровська та поблизу Удачного. Окупанти атакували в районі Водяного Другого, Єлизаветівки, Свиридонівки, Проміня; біля Лисівки, Шевченка, Піщаного, Звірового, Котлиного, Олександрополя, Тарасівки, Удачного, Котлярівки, Новоолександрополя, Новосергіївки, Троїцького, Успенівки 13 і 14 березня. Російські сили ще не досягли значних успіхів у районі самого Покровська.

Російські війська продовжували наступ на Курахівському напрямку , але не просунулися. Окупанти наступали в районі Андріївки, Олексіївки та Костянтинополя. Також ворог рухався в напрямку Великої Новосілки, але підтвердженого просування не зробив.

Окупанти наступали біля Бурлацького, Вільного Поля, Новосілки, Новополя та Рівнополя. ЗСУ контратакували на захід від Бурлацького.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні обстріли на Гуляйпольському напрямку .

14 березня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просувалися. Окупанти атакували поблизу П’ятихаток, Степового, Щербаків, Малих Щербаків і Кам’янського, Новоандріївки та Малої Токмачки.

Інститут вивчення війни підсумував, що ЗСУ нещодавно просунулися в Торецьку, а російські окупанти – поблизу Сіверська та Покровська.