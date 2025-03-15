Основні бойові дії зосереджені в Курскій області. ISW не підтверджує інформацію про значне оточення українських військових. Хоча росіяни просунулися до міжнародного кордону в Курській області, ЗСУ все ще зберігають там деякі позиції. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на ISW.

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Огляд ситуації на фронті в Україні від 15 березня

  • Минулої доби російські війська продовжували наступ на півночі Сумської області. Невеликі десантні групи ворога намагалися здійснити наступ на північ Сумської області та просунутися в напрямку Новенького та Журавки, але українські війська тримають ситуацію вздовж міжнародного кордону в Чернігівській області під контролем.
  • 13 і 14 березня російські війська наступали в районі Вовчанська на Харківщині.
  • Також окупанти вели наступальні дії біля Красного Першого, Дорошівки та Голубівки та в районі Петропавлівки. Українські сили провели контратаки біля дороги Р-79 "Дворічна – Куп’янськ". Наступали росіяни і в напрямку Борової, але підтверджених наступів не зробили. Українські сили контратакують поблизу Богуславки.
  • Російська армія, ймовірно, просунулися на Лиманському напрямку поблизу Новолюбівки. Ворог вів там розвідку, але не зміг закріпитися. Окупанти діють біля Ямполівки та Торського.

  • Геолокаційні кадри показували, що росіяни нещодавно просунулися у Васюківку, що неподалік Сіверська. Вони також наступали в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На цьому напрямку російські війська проводять штурми та використовують більше БпЛА, намагаючись обстрілювати Білогорівку.

  • 13 і 14 березня російські війська проводили наземні атаки поблизу Часового Яру, але не просувалися.

  • Російські та українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Окупанти мають успіхи біля Озарянівки та, ймовірно, просунулися в лісі Торецька.

  • ISW приховала оцінку просування росіян поблизу шахти "Центральна" у Торецьку, адже доказів присутності там росіян не виявили. Натомість вороги здійснили наземні атаки біля Дачного, Кримського, Дружби та Сухої Балки. ЗСУ продовжують контратаки під Торецьком.

Бойові дії в Україні та Росії за 14 березня / Карти ISW

  • Росіяни нещодавно просунулися в Звіровому біля Покровська та поблизу Удачного. Окупанти атакували в районі Водяного Другого, Єлизаветівки, Свиридонівки, Проміня; біля Лисівки, Шевченка, Піщаного, Звірового, Котлиного, Олександрополя, Тарасівки, Удачного, Котлярівки, Новоолександрополя, Новосергіївки, Троїцького, Успенівки 13 і 14 березня. Російські сили ще не досягли значних успіхів у районі самого Покровська.

  • Російські війська продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. Окупанти наступали в районі Андріївки, Олексіївки та Костянтинополя. Також ворог рухався в напрямку Великої Новосілки, але підтвердженого просування не зробив.

  • Окупанти наступали біля Бурлацького, Вільного Поля, Новосілки, Новополя та Рівнополя. ЗСУ контратакували на захід від Бурлацького.

  • Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні обстріли на Гуляйпольському напрямку.

  • 14 березня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просувалися. Окупанти атакували поблизу П’ятихаток, Степового, Щербаків, Малих Щербаків і Кам’янського, Новоандріївки та Малої Токмачки.

Інститут вивчення війни підсумував, що ЗСУ нещодавно просунулися в Торецьку, а російські окупанти – поблизу Сіверська та Покровська.