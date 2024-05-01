Сколько стоит куб воды 2024 года
Сейчас цена за куб воды в Украине варьируется от 24,52 гривны до 45,97 гривны. Соответственно самая дешевая вода на Харьковщине, а самая дорогая в Днепропетровской и Кировоградской областях.
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Однако со временем некоторые поставщики подняли стоимость своих услуг. В частности во "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, до 19,63 гривны. А вот в домах со счетчиками он вырос на 6%, до 31,15 гривны.
Цена на водоотвод, для потребителей без счетчика тоже поднялась до 39,26 гривны, а для тех, у кого они есть, до 50,78 гривны.
Тарифы пытаются поднять не впервые
Летом 2023 года НКРЭКУ уже пыталась поднять тарифы на воду. Так, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля прошлого года должны были вырасти в среднем на 32%. Впрочем, это решение было отменено, а высшее руководство страны назвало это мероприятие непрофессиональным.
На сегодня запланировано поднятие тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным.
Советы, как сэкономить на воде
- Если ваша стиральная машина загружена не полностью, тогда она будет использовать больше воды, чем обычно. Стирайте только с максимально загруженным барабаном.
- Унитаз, который протекает, может тратить около 72 000 литров воды в год, а кран – до 6 000 литров в месяц. Поэтому советуем проверять на исправность всю сантехнику.
- Экономная сантехника, вроде унитаза с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день.
- Попробуйте принимать душ быстрее. Таким образом за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.
- Если чистите зубы или моете посуду, то не оставляйте открытым кран. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты.
- Кстати, краны с распылителем в ванной и на кухне смоют мыло не хуже, чем обычный кран. А при этом потратится воды в разы меньше.