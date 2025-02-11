Какая минимальная зарплата в 2025 году и вырастут ли выплаты
Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8 000 гривен в месяц или 48 гривен в час. Однако, с 1 января 2025 года она не изменилась из-за замораживания социальных стандартов, передает 24 Канал.
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Впрочем, стало известно, что украинские депутаты подали в Верховную Раду законопроект о повышении минимальных пенсий, зарплат и прожиточного минимума. Об этом говорится в сравнительной таблице к законопроекту № 12462.
Документ предусматривает поэтапное повышение минимальной зарплаты в Украине:
- с 1 апреля – до 9 100 гривен (55 гривен в час);
- с 1 июля – до 10 100 гривен (61 гривен в час);
- с 1 октября – до 11 184 гривен (68 гривен в час).
Законопроект включает также рост прожиточного минимума и минимальных пенсий. Минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 2 361 гривну. С 1 апреля она вырастет до 3 407 гривен, с 1 июля – до 4 808 гривен, а с 1 октября превысит 7 000 гривен.