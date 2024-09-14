Об этом заявили в Кабинете Министров. Какой размер прожиточного минимума прогнозируют в 2025 году, передает 24 Канал.
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Прожиточный минимум в 2025 году
Социальные стандарты, в частности, прожиточный минимум, в госбюджете на 2025 год, остаются на уровне декабря 2024-го.
Краткая справка. Прожиточный минимум (общий показатель) – 2920 гривен. Для детей до 6 лет – 2563 гривен. Детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен. Трудоспособных лиц – 3028 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность, – 2361 гривны.
Кстати, в Кабинете Министров отметили, что на поддержку социально незащищенных граждан выделено 419,2 миллиарда гривен. В частности:
- 237,9 миллиарда – на выплаты пенсий,
127,9 миллиарда – на помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах,
- 42,3 миллиарда – на выплату льгот и субсидий.
Также предусмотрены средства для программ поддержки лиц с инвалидностью и семей с детьми.