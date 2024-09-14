Так, социальные стандарты, в частности, минимальная заработная, вероятно, останется неизменной, передает 24 Канал.

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Размер минималки на 2025 год

В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января в размере 8 000 гривен.

Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16%, по сравнению с 2023 годом),

– говорится в пояснительной записке.

Также указано, что на пути евроинтеграции Украины и в рамках продолжения реформы государственного управления, оплата труда госслужащих будет осуществляться на основе классификации должностей.

Кстати, Кабинет Министров подчеркнул, что социальные стандарты, в частности, минимальная заработная плата и прожиточный минимум, остаются на уровне декабря 2024 года.