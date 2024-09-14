Так, соціальні стандарти, зокрема, мінімальна заробітна, ймовірно, залишиться незмінною, передає 24 Канал.

Дивіться також Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік: скільки виділили на оборону від агресії Росії

Розмір мінімалки на 2025 рік

У проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня в розмірі 8 000 гривень.

Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16%, порівняно з 2023 роком),

– йдеться у пояснювальній записці.

Також зазначено, що на шляху євроінтеграції України й у рамках продовження реформи державного управління, оплата праці держслужбовців буде здійснюватися на основі класифікації посад.

До речі, Кабінет Міністрів наголосив, що соціальні стандарти, зокрема мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, залишаються на рівні грудня 2024 року.