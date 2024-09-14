Про це заявили в Кабінеті Міністрів. Який розмір прожиткового мінімуму прогнозують у 2025 році, передає 24 Канал.

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Прожитковий мінімум у 2025 році

Соціальні стандарти, зокрема, прожитковий мінімум, у держбюджеті на 2025 рік, залишаються на рівні грудня 2024-го.

Коротка довідка. Прожитковий мінімум (загальний показник) – 2920 гривень. Для дітей до 6 років – 2563 гривень. Дітей від 6 до 18 років – 3196 гривень. Працездатних осіб – 3028 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, – 2361 гривні.

До речі, у Кабінеті Міністрів зазначили, що на підтримку соціально незахищених громадян виділено 419,2 мільярда гривень. Зокрема:

237,9 мільярда – на виплати пенсій,

127,9 мільярда – на допомогу малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах,

127,9 мільярда – на допомогу малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах, 42,3 мільярда — на виплату пільг і субсидій.

Також передбачені кошти для програм підтримки осіб з інвалідністю й сімей з дітьми.