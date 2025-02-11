Яка мінімальна зарплата у 2025 році та чи зростуть виплати

Мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень на годину. Проте, з 1 січня 2025 року вона не змінилась через замороження соціальних стандартів, передає 24 Канал.

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Втім, стало відомо, що українські депутати подали до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальних пенсій, зарплат і прожиткового мінімуму. Про це йдеться в порівняльній таблиці до законопроєкту № 12462.

Документ передбачає поетапне підвищення мінімальної зарплати в Україні:

з 1 квітня – до 9 100 гривень (55 гривень на годину);

з 1 липня – до 10 100 гривень (61 гривень на годину);

з 1 жовтня – до 11 184 гривень (68 гривень на годину).

Законопроєкт включає також зростання прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Мінімальна пенсія в Україні зараз становить 2 361 гривню. З 1 квітня вона зросте до 3 407 гривень, з 1 липня – до 4 808 гривень, а з 1 жовтня перевищить 7 000 гривень.

На що впливає розмір мінімальної зарплати Розмір мінімальної зарплати впливає також на розмір податкових зобов’язань. Тому з 1 квітня ФОПи сплачують ЄСВ – 1 760 гривень.