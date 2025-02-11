Які зараз доплати для вчителів

З початку року вчителям надається доплата 1 300 гривень. Після вирахування податків ця виплата складає 1000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням МОН.

Читайте також Україна та ЄІБ уклали важливі угоди: мільйони євро на відновлення енергетики та інфраструктури

Уже з 1 вересня 2025 року ця доплата зросте до 2 600 гривень. Тобто, після оподаткування вона сягне – 2 000 гривень.

Якщо місячна заробітна плата працівника є нижчою за законодавчо визначену мінімальну зарплату роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної зарплати,

– зазначає МОН.

Учительська доплата має бути "понад" мінімальну зарплату. Тобто, додаватись до основного розміру виплати.

Нагадаємо! Зараз мінімальна зарплата в Україні – 8 000 гривень. У 2025 році вона не зростатиме, відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки.