Какой счетчик лучше выбрать

Использование двухзонных и трехзонных счетчиков с тарифом "день-ночь", действующий в часы минимальной нагрузки на энергосистему, позволяет существенно уменьшить расходы на электроэнергию. Дело в том, что двухзонные счетчики ведут учет электроэнергии по двум зонам – день и ночь, а трехзонные по трем зонам – пиковый час, полупиковый час и ночь

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А в период с 23:00 до 07:00 действует тариф "день-ночь", который при условии установки одного из счетчиков существенно ниже фиксированного тарифа. Особенно это выгодно, если в этот период планировать стирку, полив сада, нагрев воды в бойлере, включение электроотопления и тому подобное.

Обратите внимание! Установка двух- и трехзонных счетчиков осуществляют ваши электропоставщики. Для этого необходимо подать заявку на установку и приобрести соответствующий счетчик. Стоимость таких счетчиков начинается от 3 000 гривен.

Какие актуальные тарифы двухзонного и трехзонного счетчика

Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика:

с 07:00 до 23:00 часов – 4,32 гривны за киловатт,

а 23:00 до 07:00 часов – 2,16 гривны за киловатт.

Тарифы "день-ночь" для трехзонных счетчиков:

с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 – коэффициент составляет 1,5, цена – 6,48 гривны за киловатт,

с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1, цена – 4,32 гривны за киловатт,

с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4, цена – 1,73 гривны за киловатт.