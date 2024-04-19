Об инциденте пропагандисты сообщили утром 19 апреля. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что якобы пилотов нашли живыми, пишет 24 Канал.

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Что известно о падении самолета в России

На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались,

– заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его данным, информация якобы уточняется.

Впоследствии он заявил, что якобы живыми нашли двух пилотов, которые находились на борту. Они якобы живы, их везут в больницу.

Что именно перевозил самолет и кто еще был на борту российский чиновник не написал. Также он не сообщил тип самолета. Правда, по непроверенным данным из телеграмм-каналов, это мог быть Ту-22М3, которым Россия на рассвете могла атаковать Украину.

На опубликованном видео заметно, что самолет вспыхнул в небе и начал падать.

Утром известный украинский блогер и активист Сергей Стерненко написал: "Если это сбивание, то все очень интересно".

Момент падения вражеского самолета: смотрите видео

Впоследствии в Вооруженных Силах Украины прокомментировали падение российского самолета.

"Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 военно-космических сил России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили", – рассказали украинские военные Сухопутных войск.

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