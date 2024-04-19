Об инциденте пропагандисты сообщили утром 19 апреля. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что якобы пилотов нашли живыми, пишет 24 Канал.
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Что известно о падении самолета в России
На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались,
– заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
По его данным, информация якобы уточняется.
Впоследствии он заявил, что якобы живыми нашли двух пилотов, которые находились на борту. Они якобы живы, их везут в больницу.
Что именно перевозил самолет и кто еще был на борту российский чиновник не написал. Также он не сообщил тип самолета. Правда, по непроверенным данным из телеграмм-каналов, это мог быть Ту-22М3, которым Россия на рассвете могла атаковать Украину.
На опубликованном видео заметно, что самолет вспыхнул в небе и начал падать.
Утром известный украинский блогер и активист Сергей Стерненко написал: "Если это сбивание, то все очень интересно".
Момент падения вражеского самолета: смотрите видео
Впоследствии в Вооруженных Силах Украины прокомментировали падение российского самолета.
"Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 военно-космических сил России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили", – рассказали украинские военные Сухопутных войск.
ГУР рассказало об уничтожении вертолета Ми-8
- Главное управление разведки рассказало, что 17 апреля в российской Самаре был уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Это произошло на военном аэродроме "Кряж".
- Говорится о военном аэродроме на юго-западной окраине города Самара, который расположен в Куйбышевском районе города, в 2,5 километрах к юго-востоку от железнодорожной станции "Кряж".
- Украинская разведка объяснила, что россияне использовали вертолет Ми-8 в войне против Украины. В частности, на его борту перевозили оружие и личный состав.