Стало известно, что по вражеской авиации был нанесен очередной сокрушительный удар. Страна – агрессорка лишилась еще одного воздушного судна.
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Минус еще один вертолет
Так, в ГУР рассказали, что на аэродроме "Кряж" в Самаре 17 апреля был уничтожен транспортный вертолет Ми-8.
Отметим, что Кряж - военный аэродром на юго-западной окраине города Самара. Расположен в Куйбышевском районе города, в 2,5 километрах к юго-востоку от железнодорожной станции Кряж.
В разведке уточнили, что пораженное судно оккупанты использовали в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.
Как происходила ликвидация Ми-8: смотрите видео
В России прекратили работу несколько аэропортов
Между тем, привлекает внимание тот факт, что россияне закрыли аэродромы в нескольких городах. Об этом сообщают местные СМИ.
Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов и Нижнекаменска не принимают и не выпускают рейсы. Это ограничение объяснили угрозой атаки беспилотников.
По данным сервиса FlightRadar24, в районе Димитровграда рейс "Душанбе – Казань" совершил уже несколько кругов и направился в сторону Самары.
Впоследствии стало известно, что аэропорты в Нижнем Новгороде вернулись к работе.
Пожар на аэродроме в Джанкое: что известно
- В ночь на 17 апреля в Джанкое раздавались сильные взрывы, от которых содрогались дома.
- В сети писали о пожаре на военном аэродроме.
- Комментируя "хлопок" в оккупированном Крыму спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк напомнила, что аэродром в Джанкое является законной целью для Украины. "Мы знаем, что во время своего расположения на Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне часто меняли места дислокации разных подразделений и перемещали их для того, чтобы увести от возможного поражения. Но не все маневры были удачными", – сказала должностница.
- Что именно могло быть поражено в Джанкое, Гуменюк не указала. Отметила, что нужно дождаться официальной информации Генштаба ВСУ.