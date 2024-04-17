Стало відомо, що по ворожій авіації було завдано черговий нищівний удар. Країна – агресорка позбулася ще одного повітряного судна.

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Мінус ще один вертоліт

Так, у ГУР розповіли, що на аеродромі "Кряж" у Самарі 17 квітня було знищено транспортний вертоліт Мі-8.

Зазначимо, що Кряж — військове летовище на південно-західній околиці міста Самара. Розташований в Куйбишевському районі міста, за 2,5 кілометри на південний схід від залізничної станції Кряж.

У розвідці уточнили, що уражене судно окупанти використовували у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

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У Росії припинили роботу кілька аеропортів

Тим часом привертає увагу той факт, що росіяни закрили аеродроми у кількох містах. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Аеропорти Казані, Нижнього Новгорода, Набережних Челнів та Нижньокам'янська не приймають і не випускають рейси. Це обмеження пояснили загрозою атаки безпілотників.

За даними сервісу FlightRadar24, в районі Димитровграда рейс "Душанбе – Казань" здійснив вже кілька кіл і попрямував у бік Самари.

Згодом стало відомо, що аеропорти у Нижньому Новгороді повернулися до роботи.

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