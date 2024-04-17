Росія 17 квітня вдарила по багатоповерхівці у Чернігові. Відомо про щонайменше 9 загиблих.

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Завали розбирають

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у етері телемарафону розповів, що внаслідок ракетної атаки на Чернігів є інформація про 9 загиблих, Було пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури.

Міський голова зазначив, що "прильоти" відбулися по густонаселеному району міста. Це перехрестя двох вулиць.

Також відомо про 20 поранених. Частину з них госпіталізували.

Триває розбір завалів на місці влучання. Кількість поранених та загиблих може зрости.

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