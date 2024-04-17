Росія 17 квітня вдарила по багатоповерхівці у Чернігові. Відомо про щонайменше 9 загиблих.
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Завали розбирають
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у етері телемарафону розповів, що внаслідок ракетної атаки на Чернігів є інформація про 9 загиблих, Було пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури.
Міський голова зазначив, що "прильоти" відбулися по густонаселеному району міста. Це перехрестя двох вулиць.
Також відомо про 20 поранених. Частину з них госпіталізували.
Триває розбір завалів на місці влучання. Кількість поранених та загиблих може зрости.
Російський дрон влучив у маршрутку з цивільними
- Росія постійно тероризує прикордонні території. У Чернігівській області 22 березня росіяни запустили безпілотний літальний апарат в мікроавтобус з цивільними. Крім цього, ворог знову скинув керовані авіаційні бомби у прифронтовій зоні.
- За попередньою інформацією, постраждало троє людей. За даними МВС, місцеві жителі поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.
- Місцева влада оперативно відреагувала. На місці працювали усі необхідні служби. Постраждали надали допомогу.
- Окрім цього, зафіксовано три вибухи в Семенівці. Попередньо, ворог випустив 3 КАБи.