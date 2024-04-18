Уже зранку 18 квітня стало відомо, що пошуково-рятувальну операцію після атаки Чернігова завершили. В Чернігівській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки удару окупантів по місту.

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У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що внаслідок ворожої атаки у місті 18 людей загинуло, а ще 78 зазнали поранень внаслідок теракту ворога.

На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб. Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров'я,

– сказав Чаус.

Посадовець також наголосив, що усі потерпілі забезпечені необхідними ліками. Посадовець також подякував рятувальникам, поліції, медикам, комунальникам та волонтерам за самовіддану роботу у ліквідації ворожих наслідків у Чернігові.

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