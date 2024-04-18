Уже зранку 18 квітня стало відомо, що пошуково-рятувальну операцію після атаки Чернігова завершили. В Чернігівській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки удару окупантів по місту.
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У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію
Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що внаслідок ворожої атаки у місті 18 людей загинуло, а ще 78 зазнали поранень внаслідок теракту ворога.
На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб. Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров'я,
– сказав Чаус.
Посадовець також наголосив, що усі потерпілі забезпечені необхідними ліками. Посадовець також подякував рятувальникам, поліції, медикам, комунальникам та волонтерам за самовіддану роботу у ліквідації ворожих наслідків у Чернігові.
Росія тричі обстріляла Чернігів
- У Чернігові вранці 17 квітня пролунали потужні вибухи. Зрештою стало відомо, що російські загарбники тричі обстріляли місто.
- Міська влада повідомила, що відбулося пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури. Мовиться про 8-поверхову будівлю, у неї зруйновані шість поверхів.
- Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зауважив, що противник влучив по місту трьома крилатими ракетами типу "Іскандер". Ці ракети збити не так просто, адже вони летять на малій висоті й з високою швидкістю.
- У МВС розповіли, що внаслідок атаки на Чернігів загинула 25-річна лейтенантка поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному, та зазнала смертельного осколкового поранення.
- Вибухова хвиля також добряче зачепила і центральний корпус Чернігівської політехніки. Там були вибиті всі вікна і двері, але, на щастя, жертв не було.
- На трагедію відреагував і президент Зеленський. Він зауважив, що трагедію можна було б уникнути, якби Україна отримала достатньо засобів протиповітряної оборони та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою.