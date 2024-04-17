Загальна кількість жертв вже перевищила 10 осіб, а поранених нараховують більш як два десятки. Водночас кількість загиблих та травмованих не остаточна та може зростати, адже рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

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Смерть поліцейської

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. Станом на 11:35 відомо про 11 загиблих, 22 травмованих. Окрім цього, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Голова Міністерства внутрішніх справ розповів, що внаслідок удару загинула поліцейська, яка була на лікарняному.

Серед загиблих внаслідок російського обстрілу – 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення,

– розповів Клименко.

Міністр висловив співчуття родинам усіх загиблих внаслідок російської атаки. Окрім цього він нагадав публічним особам та місцевим мешканцям про необхідність відповідального ставлення до поширення інформації щодо наслідків обстрілів. Клименко закликав не наражати на небезпеку працівників екстрених служб, які намагаються врятувати потерпілих.

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Що відомо про російську атаку