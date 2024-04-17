Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко. Водночас він звернувся до громадян з проханням здати кров – є велика потреба, особливо негативний резус.

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Андрій Жиденко розповів, що станом на 10:30 до них доставлено вже 9 постраждалих – троє у важкому стані, а інші у стані середньої важкості. Згодом ця кількість зросла о 20. Відомо, що росіяни влучили неподалік Чернігівської районної лікарні.

Вона (Чернігівська районна лікарня – 24 Канал) розташована прямо біля епіцентру ракетного удару,

– пояснив гендиректор.

У МОЗ розповіли, що будівля медзакладу була пошкоджена, але в лікарні – без постраждалих. На місці працюють бригади екстреної швидкої допомоги.

Жиденко додав, що наразі медзаклад забезпечений всім необхідним, у тому числі й препаратами крові. Але враховуючи кількість поранених, голова лікарні звернувся до жителів Чернігова з проханням здати кров. Особливо потрібні доноси з негативним резус-фактором.

Постраждалі отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, травми грудної клітки, враження судинної системи кінцівок.

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