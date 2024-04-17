Об этом в эфире телемарафона рассказал генеральный директор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко. В то же время он обратился к гражданам с просьбой сдать кровь – есть большая потребность, особенно отрицательный резус.

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Удары по гражданским

Андрей Жиденко рассказал, что по состоянию на 10:30 к ним доставлено уже 9 пострадавших – трое в тяжелом состоянии, а другие в состоянии средней тяжести. Впоследствии это количество возросло до 20. Больше всего пострадавших из Черниговской районной больницы.

Она (Черниговская районная больница – 24 Канал) расположена прямо возле эпицентра ракетного удара,

– объяснил гендиректор.

Он добавил, что сейчас медучреждение обеспечено всем необходимым, в том числе и препаратами крови. Но учитывая количество раненых, Андрей Жиденко обратился к жителям Чернигова с просьбой сдать кровь. Особенно нужны доносы с отрицательным резус-фактором.

Пострадавшие получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.

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