Об этом сообщил Черниговский областной центр крови. Отмечают, что особенно нужна кровь с отрицательным резусом.

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"Срочно! Очень большая потребность в крови, особенно отрицательный резус", – говорится в сообщении.

Удар по Чернигову

По состоянию на сейчас данные о последствиях атаки врага все еще уточняют. Россияне атаковали Чернигов сегодня утром, около 9:00, нанеся три ракетных удара почти по центру города.

В ОВА почти сразу сообщили, что в результате атаки есть погибшие и много раненых.

По состоянию на сейчас известно, что погибли 4 человека. Об этом сообщил городской голова Чернигова Александр Ломако.

Также пока известно о по меньшей мере 5 травмированных. Повреждены здания, много автомобилей, социальная и городская инфраструктура.