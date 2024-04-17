Про це повідомив Чернігівський обласний центр крові. Зазначають, що особливо потрібна кров із негативним резусом.

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"Терміново! Дуже велика потреба у крові, особливо негативний резус", – ідеться у повідомленні.

Удар по Чернігову

Станом на зараз дані про наслідки атаки ворога усе ще уточнюють. Росіяни атакували Чернігів сьогодні зранку, близько 9:00, завдавши трьох ракетних ударів майже по центру міста.

В ОВА майже відразу повідомили, що унаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Станом на зараз відомо, що загинули 4 людини. Про це повідомив міський голова Чернігова Олександр Ломако.

Також наразі відомо про щонайменше 5 травмованих. Пошкоджені будівлі, багато автомобілів, соціальна та міська інфраструктура.