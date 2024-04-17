Про наслідки ворожої атаки розповів виконуючий обов'язки мера Чернігова Олександр Ломако в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Пошукова операція триває
Міський голова повідомив, що "прильоти" відбулися по густонаселеному району міста. Це перехрестя двох вулиць.
За словами Ломако, відбулося пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.
Візуально зруйновані елементи стін шести поверхів з 3 по 6 поверх. На жаль, підтверджена інформація про 4 загиблих. Цифра може бути більшою, оскільки пошуково-рятувальна операція ще триває.
Також відомо про багато травмованих, які звертаються до лікарні. Пошкоджено будівлі та автомобілі.
"Росія продовжує діяти терористичними методами", – підсумував Ломако. Він уточнив, що на місці влучань працюють екстренні служби, а також психологи.
Також чиновник розповів, що у районі, де сталися "прильоти", вимкнули світло і газ для того, щоб уникнути більших руйнувань.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги ворог завдав щонайменше трьох ракетних ударів по місту.
Атака на Чернігів: що відомо
- Близько 9:00 Повітряні сили оголосили тривогу для північних областей.
- Окупанти здійснили пуски крилатих ракет із Курської області.
- Моніторингові канали писали, що ті рухалися із Сумщини на Чернігівщину, а потім на Київщину.
- Під час тривоги у Чернігові пролунали вибухи.