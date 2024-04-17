Вранці майже по всій Україні лунала сирена. Повітряні сили попередили про загрозу застосування противником балістичного озброєння.

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Атака на Одесу

Десь о 9:30 стало відомо про ризик обстрілів для південних, східних і центральних регіонів, а також окремих північних областей.

Вже о 9:34 в Одесі пролунав вибух.

Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,

– звернувся до містян очільник ОВА Олег Кіпер.

Моніторингові канали писали про щонайменше дві цілі, які прямували на місто.

Крім того, вони зазначали, що ракети, які запустив противник, є балістичними. А їх пуски ворог здійснив з окупованого півострова.

Ворог вдарив по Чернігову