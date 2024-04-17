Утром почти по всей Украине звучала сирена. Воздушные силы предупредили об угрозе применения противником баллистического вооружения.

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Атака на Одессу

Около 9:30 стало известно о риске обстрелов для южных, восточных и центральных регионов, а также отдельных северных областей.

Уже в 9:34 в Одессе раздался взрыв.

Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги,

– обратился к горожанам глава ОВА Олег Кипер.

Мониторинговые каналы писали о минимум двух целях, которые направлялись на город.

Кроме того, они отмечали, что ракеты, которые запустил противник, баллистические. А их пуски враг совершил с оккупированного полуострова.

Враг ударил по Чернигову