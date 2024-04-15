Відомо, що в ніч проти 14 квітня британські винищувачі Typhoon збили кілька іранських безпілотників, запущених по Ізраїлю. Це підтвердив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

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Загроза ескалації

У глави МЗС Британії Девіда Камерона журналісти поцікавилися, чому Лондон не може збивати дрони, які запускає Росія по Україні, так як це робить для Ізраїлю. Чиновник назвав це питання "цікавим".

Дипломат заявив, що його країна зробила для підтримки українців більше за будь-яку іншу. Він нагадав, що Лондон підготував понад 60 000 українських військових. Крім того, Британія була перша, хто надав Києву протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки.

Втім, Британія не може брати участь у відбитті повітряних атак на Україну, оскільки це означатиме пряме зіткнення сил НАТО із російськими військами, що своєю чергою призведе до тривожної ескалації конфлікту.

Камерон вважає, що найкраще, що може зробити Велика Британія та інші країни, це продовжувати надавати фінансову підтримку Києву.

Робіть усе можливе, щоб підтримати Україну, у плані грошей, у плані дипломатії та, що дуже важливо, у плані зброї. Дати їм зброю, щоб захистити себе, навчити їхні війська – це абсолютно правильно,

– закликав дипломат.

Крім того, Камерон наголосив, що використання реактивних літаків – не найкращий спосіб збивати дрони і ракети. На його думку, системи ППО є набагато ефективніші. Дипломат підкреслив, що Україна найбільше потребує саме їх, особливо Patriot.

Зазначимо, що для відбиття іранської атаки Британія застосувала винищувачі Typhoon FGR4. Вони озброєні ракетами "повітря-повітря", високоточними бомбами та снарядами "повітря-земля". Ці літаки можуть досягати максимальної швидкості 1381 миль на годину, що майже вдвічі швидше за швидкість звуку.

Скільки Patriot потрібно Україні